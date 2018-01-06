Fethiye’de ocak ayında deniz keyfi

Bin 970 metre yüksekliğindeki Babadağ’da kar hala dururken, Ölüdeniz Mahallesi’nde vatandaşların yanısıra bazı tatilciler deniz kenarlarında güneşlenip ocak ayı ortasında deniz keyfi yaşadı.
HAVA SICAKLIĞI 19 DERECE
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Ölüdeniz’de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da Belcekız Plajı’nda denize girdi.
KİMİLERİ GÜNEŞLENDİ, KİMİLERİ YÜRÜYÜŞ YAPTI
Vatandaşlardan bazıları kumsalda güneşlenirken bazıları da yürüyüş yaparak kafelerde dinlendi.
Macera tutkunları ise Babadağ’ın bin 200 metre pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz’i kuş bakışı izleme fırsatı buldu.