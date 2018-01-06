Fethiye’de ocak ayında deniz keyfi

Everton'a transfer olan Cenk Tosun, "Avrupa'ya bu rakamlarla gitmek hiç kolay değil" dedi.

Türkiye'nin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Muğla'nın Fethiye İlçesinde yaşayanlar ve az sayıdaki tatilci güzel havanın tadını çıkardı.

Diyarbakır'da coğrafya öğretmeni A.B., 16 yaşındaki öğrencisini taciz etti. Hakkında 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.B. şeriat mahkemesinde yargılanmak istedi.

1 Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı MHP'nin Adana'da düzenlediği etkinliğe katılımın az olduğunu ifade eden Portakal'a karşı MHP'den art arda tepkiler geldi.

2 Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, devre arasında sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için hacamat yaptırmayı tercih etti.

3 Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hemen durdurulmasını isteyen Le Pen, Erdoğan'ın Fransa'da kabul edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

4 Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat İstanbul Maltepe'de, bir babanın 2 ve 4 yaşlarındaki 2 kızını öldürüp intihar ettiği aile faciası, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla araştırılacak.

5 Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu Avusturya'da 2018'in ilk bebeği olarak 00:47'de dünyaya gelen Türk ailenin 'Asel bebeği', ırkçıların hedefi oldu.

6 BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.