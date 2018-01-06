taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

Fethiye’de ocak ayında deniz keyfi

Türkiye'nin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Muğla'nın Fethiye İlçesinde yaşayanlar ve az sayıdaki tatilci güzel havanın tadını çıkardı.

İHA | 06.01.2018 - 20:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bin 970 metre yüksekliğindeki Babadağ’da kar hala dururken, Ölüdeniz Mahallesi’nde vatandaşların yanısıra bazı tatilciler deniz kenarlarında güneşlenip ocak ayı ortasında deniz keyfi yaşadı.

HAVA SICAKLIĞI 19 DERECE

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Ölüdeniz’de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da Belcekız Plajı’nda denize girdi.

Fethiye’de ocak ayında deniz keyfi

KİMİLERİ GÜNEŞLENDİ, KİMİLERİ YÜRÜYÜŞ YAPTI

Vatandaşlardan bazıları kumsalda güneşlenirken bazıları da yürüyüş yaparak kafelerde dinlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ’ın bin 200 metre pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz’i kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Fethiye’de ocak ayında deniz keyfi

Fethiye’de ocak ayında deniz keyfi

Fethiye’de ocak ayında deniz keyfi

İlginizi Çekebilir
Cinsel istismar sanığı öğretmen: Şeriat mahkemesine gidelim
Diyarbakır'da coğrafya öğretmeni A.B., 16 yaşındaki öğrencisini taciz etti. Hakkında 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.B. şeriat mahkemesinde yargılanmak istedi.
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kiraz ve Beydağ ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 704 gram esrar ele geçirildi.
JAK timlerinden kayak gösteri
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.
Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı
Konya'da gün batımında objektiflere yansıyan sığırcık kuşları adeta görsel bir şölen sundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

197
Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

53
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

64
Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

242
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

111
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

84
Döviz piyasasında son durum

Döviz piyasasında son durum

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM