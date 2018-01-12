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Fethiye'de ölü caretta bulundu

Fethiye'de olta yuttuğu belirlenen caretta caretta'nın suda boğularak öldüğü belirlendi.

DHA | 12.01.2018 - 19:12..
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Bugün saat 15.30 sıralarında Fethiye Körfezi'nde balıkçılar tarafından ölü caretta caretta bulundu. 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek, yetiştin deniz kaplumbağası, çapa yardımıyla balıkçılar tarafından sudan çıkartılarak tekneye alındı.

MİSİNA YUTTU

Balıkçılar, misina yuttuğu belirlenen deniz kaplumbağasını karaya götürüp, durumu merkezi Ortaca İlçesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi.

Fethiye'de ölü caretta bulundu

BOĞULARAK TELEF OLDU

DEMAMER görevlileri, 70 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki, 1 ay önce öldüğü sanılan deniz kaplumbağasını incelenmek üzere teslim alıp götürdü.

Deniz kaplumbağasının ilk belirlemelere göre olta yuttuğu, kollarına dolanan misina nedeniyle boğularak telef olduğu belirtildi.

Fethiye'de ölü caretta bulundu VİDEO

Fethiye'de ölü caretta bulundu

Fethiye'de ölü caretta bulundu

Fethiye'de ölü caretta bulundu

Fethiye'de ölü caretta bulundu

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