taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,86
PETR
76,9900

Fethullah olan ismini mahkeme kararıyla değiştirdi

Bolu'da, lise öğrencisi 18 yaşındaki Fethullah Boyukısa mahkemeye başvurarak, ismini 'Ömer Halis' olarak değiştirdi.

DHA | 12.05.2018 - 11:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Fethullah Boyukısa, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ismini değiştirmeye karar verdi.

YENİ ADI ÖMER HALİS

Fethullah Boyukısa, darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismini almak istediğini ailesine söyledi. Boyukısa, ailesinin de onay vermesi üzerine Sakarya'da mahkemeye başvurarak 'Fethullah' olan ismini 'Ömer Halis' olarak değiştirdi.

ADINI DEDESİ KOYMUŞTU...

Yeni ismiyle kendisini daha mutlu hissettiğini söyleyen Ömer Halis Boyukısa, 'Fethullah' ismine dedesinin vesile olduğunu belirterek, "FETÖ elebaşısı o tarihlerde hoca efendi olarak karşımıza çıkıyordu. Dedem de o zaman babama, 'İsterseniz onun ismini koyun' demiş. Dedem vesile olmuş yani. 15 Temmuz darbesinden önce Paralel Devlet Yapılanması diye karşımıza çıkmaya başladı. Daha darbe olmadan önce de ismimi söylediğimde çevremdekiler gülüyordu ve bundan hoşlanmıyordum" dedi.

Fethullah olan ismini mahkeme kararıyla değiştirdi

MAHKEME KARARIYLA...

Ömer Halisdemir’in hikayesinden çok etkilendiğini ifade eden Boyukısa, "Aslında 'Fethullah' isminden hoşlanmasam da isim değişikliği düşünmüyordum. Ama Ömer Halisdemir'in kahramanlığından sonra onun ismini alsam mı diye düşünmeye başladım. Sonra bunu ailemle paylaştım. Onlar da 'olur' dedi. Mahkemeye başvurduk. Mahkeme kararıyla ismim 'Ömer Halis' oldu. Çok güzel tepkiler aldım. Şimdi bir kahramanın ismini taşımanın gururunu yaşıyorum. Onun sayesinde ülkemizin kaderi değişti. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Adana'da 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 yaşındaki Ali Ömer Taş, komşusu İslam D.'nin otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı
Tokat'ta 2,5 yıl önce kaybolan 10 yaşındaki Bayram Erol'un kemikleri bulundu. Anne Adile Erol, acı haberin ardından fenalık geçirdi.
Ardahan'da kaza: 4 ölü, 22 yaralı
Ardahan'da Çıldır-Aktaş yolunun Mozaret mevkinde meydana gelen midibüs kazasında ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Adana'da torbacılara şafak baskını
Adana'da özel harekat polisinin de katılımıyla torbacılara yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

49
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

50
AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

143
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

173
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

211
Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

63
Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94