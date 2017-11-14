FETO ablalarından 14 Temmuz'da 24 saat dua

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 ByLock kullanıcısı gözaltına alındı.

Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Gözaltına alınanlar arasında yer alan Z.B isimli öğretmen kendilerinden sorumlu olanın ‘abla’ A.A olduğunu söyledi.

"24 SAAT UYUMADAN DUA EDELİM"

Z.B polise verdiği ifadede “14 Temmuz 2016 günü akşam il dışında olduğum sırada adının A.A olduğunu bildiğim isimli şahıs bana WhatsApp üzerinden özel mesaj attı ve ‘24 saat uyumadan dua edelim’ dedi. Mesajı bir anlam veremedim. Ancak ertesi gün darbe olunca bana gelen mesajın iyi niyetli mesaj olmadığını anladım. Darbe kalkışmasının başarılı olması için gönderilen bir mesaj olduğunu anladım.” dedi.