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FETÖ Askeri Okul Yapılanması soruşturması: 31 tutuklama

FETÖ'nün eski askeri ve sivil öğrenciler yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 31 kişi tutuklandı.

22.03.2017 - 02:12
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FETÖ Askeri Okul Yapılanması soruşturması: 31 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği 85 kişiyi yakalamak üzere 8 Mart Çarşamba günü düzenlediği operasyonda 45 kişiyi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 43'ü dün adliyeye sevk edildi.

31 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Serbest kalan 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 40 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

İTİRAFÇILAR ASKERİ OKUL YAPILANMASINI ELE VERDİ

TEM ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin geçmiş operasyonlarda itirafçı olan FETÖ/PDY'nin "Eyalet Talebe Mesulü", "Büyük Bölge Talebe Mesulü" ve "Bölge Talebe Mesulü" kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edildiğini belirtti.

ASKERİ OKUL SINAV SORULARI YEMİN ETTİRİLEREK VERİLMİŞ

TEM ekipleri, gözaltına aldığı sivil ve eski askeri öğrencilerin çeşitli şehirlerde FETÖ ile bağlantılı kişiler vasıtasıyla terör örgütü FETÖ/PDY'nin kriterleri doğrultusunda İstanbul'da bulunan askeri okullara yerleştirilmek üzere geldiğini belirledi. Ekipler, öğrencilerin buralarda bulunan öğrenci evlerine yerleştirildikten sonra sınav soruları yemin ettirilerek kendilerine verildiğini böylece öğrencilerin askeri okul sınavlarına hazırlandıklarını ileri sürdü.

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