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FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

Gaziantep'te OHAL kapsamında FETÖ'yle bağlantılı Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği'nin Gaziantep ofisine operasyon düzenlendi.

16.05.2017 - 11:20
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OHAL kapsamında 29 Nisan'da çıkarılan 689 sayılı KHK ile terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği (IMPR Humanitarian) hakkında da kapatma kararı verildi.

DERNEK KAPATILDI

Kararın ardından halen kentte faaliyet gösterdiği saptanan derneğin Gaziantep ofisine polis ve maliye ekiplerince operasyon düzenlendi. Derneğin 2 ay önce aylık 5 bin 500 liraya kiraladığı Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı binaya kimse olmadığı için kapı kilitlerini kırarak giren ekipler, içerindeki malzemeleri tutanak altına aldı.

FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

Sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından maliye ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenen derneğin KHK ile alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı'na itirazda bulunduğu öğrenildi.

FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

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