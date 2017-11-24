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FETÖ bağlantısı çıkan Hayreddin Aydınbaş tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili soruşturmada, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş tutuklandı.

24.11.2017 - 22:51
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Rus Büyükelçi Karlov cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Bürosu savcılarından Adem Akıncı'ya çarşamba günü ifade veren Aydınbaş, tutuklandı.

FETÖ bağlantısı çıkan Hayreddin Aydınbaş tutuklandı

SUÇU İŞTİRAK

İfade işleminin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Aydınbaş, "Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.

Türksoy, Gündem Rusya ve Gündem Avrasya isimli dergilerin yayıncılığını da yapan Aydınbaş'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Bölge Tarama Mesullerinden (BTM) biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenildi.

FETÖ bağlantısı çıkan Hayreddin Aydınbaş tutuklandı

"FETÖ'DEN AYRILDIM" DEDİ BAĞLANTISI ÇIKTI

Örgütle bağlantısını itiraf ettiği, fakat 2008'de örgütten koptuğunu öne sürdüğü öğrenilen Aydınbaş'ın 2012-2013 yıllarında firari FETÖ'cü Önder Aytaç ile telefon trafiğinin olduğu saptandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şu ana kadar ikisi polis 3 kişi tutuklanmıştı.

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