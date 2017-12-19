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FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

DHA | 19.12.2017 - 18:21..
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Hazırlanan iddianamede Meral Akşener'in hukuk danışmanı olduğu iddia edilen ve FETÖ'nün avukatlık yapılmasına ilişkin soruşturmasında tutuklanan Nuri Polat, çıktığı duruşma sonucunda tahliye oldu. Tutuklanmadan önce MHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi olduğunu belirten Polat, "Meral Akşener'in avukatı değilim. Hiçbir zaman da avukatlığını yapmadım" dedi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu yargılanan Nuri Polat ve avukatı katıldı. Savunmasını yapan Polat, 2014'te MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığına seçildiğini, 2015'ten bu yana da İl Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını söyledi.

''FETÖ'NÜN KASET OYUNUNDAN BEN DE ETKİLENDİM''

Nuri Polat, 2011 genel seçimleri öncesi MHP'nin üst düzey yöneticileri ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kişilerin FETÖ tarafından kurgulanan kaset oyunlarıyla siyaseten bitirildiklerini, kendisinin de bu süreçten etkilenennler arasında olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada paylaştığı 40 civarındaki tweetin partisinin kurumsal görüşüne uygun olduğunu ve söz konusu tweetlerin partisinin yetkilileri tarafından kamuoyuna deklare edilen basın açıklamaları olduğunu belirtti.

"MERAL AKŞENER'İN AVUKATI DEĞİLİM"

Bir gazetede yayınlanan bir haberde Meral Akşener'in avukatı olarak yazıldığını belirten Polat, "Meral Akşener'in avukatı değilim. Hiçbir zaman da avukatlığını yapmadım. İstanbul gibi bir şehirde aktif siyasetin içinde bulunan bir kişi olarak iktidarı eleştirmemden doğal bir durum olamaz. Ülke sorunlarını dile getirdim" ifadesinde bulundu.

DİGİTÜRK'E TEPKİ GÖSTERDİM

Polat, Digitürk üyeliğini örgütün talimatı doğrultusunda iptal ettiği suçlamasına ilişkin ise şunları söyledi; ''13 kanalın Digitürk'ten çıkartılmasına yönelik tepki gösterdiğimi kabul ediyorum. O günlerde mensubu olduğum MHP partisinin üst düzey yöneticilerinin çıkabildiği tek kanal Bugün TV'ydi. Onun da Digitürk'ten çıkarılması, partimizin ve muhalefetin sesinin kesilmesi anlamına geliyordu. Buna tepki gösterdim. Tepki olarak da aboneliğimi iptal ettirdim. Benim meseleye bakışım tamamen partimin sesinin kısılmasıdır"

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Polat, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak sanık Nuri Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi.

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