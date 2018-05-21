FETÖ davasından tahliye olmak için hamile kaldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Metin T, eşi Rümeysa T. ve kız kardeşi Gülnur T.’nin örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından dava açıldı.

KOCASI 2 YILDIR FİRARİ

Hakkındaki soruşturmayı öğrenen Metin T. yaklaşık 2 sene boyunca yakalanmamak için ortadan kayboldu. Bu esnada konuyla ilgili davalar görülmeye başlandı ve Rümeysa T. ile Gülnur T. duruşmalara katıldı.

Rümeysa T. hakim karşısına çıkmadan önce yaklaşık 1 hafta boyunca her gün Bursa Adliyesi’ne gelerek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ davalarına sanık yakını gibi katılarak, davaların nasıl ilerlediği ile ilgili fikir sahibi oldu.

HAMİLE KALIP DAVAYA GELDİ

Bir haftalık alıştırmanın sonrasında kendi duruşması için adliyeye gelen Rümeysa T. duruşmada hamile olduğunu söyledi.

"BİR GECE ANSIZIN GELDİ"

Sanığın bu itirafı üzerine mahkeme başkanı ‘Eşin 2 yıldır firariyken sen nasıl hamile kalabiliyorsun, eşinle görüşüyor musun’ diye sordu. Rümeysa T. başkanın bu sorusuna ‘Bebeğin babası eşim, bir gece ansızın geldi’ diye cevap verdi.

KOCASI YAKALANDI

Rümeysa T. ilk duruşmanın ardından hamile olduğu gerekçesi ile tutuksuz yargılanmaya devam ederken eşi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan baskında yakalanarak tutuklandı.

HAMİLE KADIN KAÇTI

Konuyla ilgili görülen davanın son duruşmasında 2 yılın ardından yakalanan Metin T. tutuklu olarak hazır bulunurken Rümeysa T’nin duruşmaya katılmadığı görüldü.