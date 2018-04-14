FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abiliğini yaptığı için aranan özel üniversitede öğrenci H.K., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim oldu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulunan H.K’nin ifadeleri doğrultusunda, kentte dağlık arazide gömülü elebaşı Fetullah Gülen imzalı 3 kol saati ele geçirildi.

SAATLER ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARINA

Polis ekiplerinin kazısıyla çıkarılan saatlerden birinin H.K’ye, birinin de 11 Nisan’da "gaybubet evi" diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan ve Fetullah Gülen’in "bahçıvan" olarak tabir ettiği görevi yaptığı tespit edilen K.E’ye ait olduğu belirlendi.

Diğer saatin ise kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

H.K’nin, imzalı saatlerin elebaşı Fetullah Gülen tarafından güvendiği üst düzey örgüt mensuplarına gönderildiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.