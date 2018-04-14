taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

FETÖ'nün Adana'daki askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abisi, polise teslim oldu. Arazide gömülü, elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen imzalı 3 kol saati ele geçirildi.

AA | 14.04.2018 - 16:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abiliğini yaptığı için aranan özel üniversitede öğrenci H.K., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim oldu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulunan H.K’nin ifadeleri doğrultusunda, kentte dağlık arazide gömülü elebaşı Fetullah Gülen imzalı 3 kol saati ele geçirildi.

FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

SAATLER ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARINA

Polis ekiplerinin kazısıyla çıkarılan saatlerden birinin H.K’ye, birinin de 11 Nisan’da "gaybubet evi" diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan ve Fetullah Gülen’in "bahçıvan" olarak tabir ettiği görevi yaptığı tespit edilen K.E’ye ait olduğu belirlendi.

Diğer saatin ise kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

H.K’nin, imzalı saatlerin elebaşı Fetullah Gülen tarafından güvendiği üst düzey örgüt mensuplarına gönderildiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bodrum'da plajlar doldu
Bodrum'da hava sıcaklıkları artarken sahiller de turistle doldu. Mayosunu getirmeyi unutanlar ise pişman oldu.
Erdoğan: Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında Suriye'ye düzenlenen saldırıyı doğru bulduğunu belirtti.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da 120 noktada 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 10 bin 246 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 212 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

238
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

122
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

139
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

102
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

166
Akdeniz'de gerilim yükseldi

Akdeniz'de gerilim yükseldi

43
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM