FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı bir canlı yayında yurt dışında düzenlenen FETÖ operasyonlarına da değindi.

MİT'in FETÖ'cülere yönelik yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirme operasyonlarının devam edeceğini söyleyen Erdoğan, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile ilgili de ilginç bir detay verdi.

"İSTİHBARAT DOĞRU ÇIKARSA ADIMI ATACAĞIZ"

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçan Adil Öksüz için de operasyonların sürdüğünü belirtirken şunları söyledi:

"FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun?

Yurt dışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik.

Adil Öksüz'ün nerede olduğu konusunda şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız."