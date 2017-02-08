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FETÖ firarisi Önder Aytaç'ın rütbesi alındı

686 sayılı KHK'yla FETÖ ile bağlantılı 242 kişinin rütbeleri ve emeklilik hakları elinden alındı.

08.02.2017 - 11:25
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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı kararname ile emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı.

UNVANLARINDAN SAĞLANAN HAKLARDAN MARUZ KALACAKLAR

Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

PASAPORTLARI İPTAL EDİLECEK

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

FETÖ FİRARİSİ ÖNDER AYTAÇ'IN DA RÜTBESİ ALINDI

Rütbesi ve emeklilik hakları alınanlar arasında FETÖ firarisi Önder Aytaç da var.FETÖ firarisi Önder Aytaç'ın rütbesi alındı

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