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FETÖ imamı Zonguldak'ta yakalandı

FETÖ soruşturmasında aranan ve örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki üyelerden sorumlu olduğu iddia edilen A.Y., Zonguldak’ta yakalandı.

İHA | 24.05.2018 - 04:17..
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilerin Gaygubet evlerine yönelik operasyon yaptı.

ARANAN İMAM YAKALANDI

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki üyelerinin imamı olduğu iddia edilen gelir uzmanı A.Y. ve kardeşi Ö.F.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen iki şüpheli, Kozlu ilçesinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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