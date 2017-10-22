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FETÖ liderinin ABD'den iadesi

Adalet Bakanı Gül, eksik bir belge veya prosedür bulunmadığını, artık FETÖ liderinin iadesini beklediklerini söyledi.

22.10.2017 - 12:42
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen’in iadesine ilişkin, "İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz.

"BAŞBAKAN ABD'YE GİDEBİLİR"

Başbakan, Gülen'in iadesi için ABD'ye gidebilir." dedi.

"YAZIYI SAVCILIK MAKAMINA GÖNDERDİK"

Adalet Bakanı Gül, Tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz’un telefonunun ABD tarafından istenmesiyle ilgili, "Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum."

"SOMUT BİR TALEBİMİZ OLACAK"

Gül, Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarına ilişkin, "Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTÜN ELEMANI OLDUĞUNU BİLMEYECEK DURUMDA DEĞİLLER"

Bakan Gül, FETÖ tutuklusu eski YARSAV Başkanı Arslan’a, Vaclav Havel ödül verilmesiyle ilgili ise, "Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye’de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekalet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye’ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor."

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