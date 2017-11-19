Dün öğle saatlerinde hayata gözlerini yuman Milli halterci Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için, "Beni sohbetlerine çağırdılar. Toplantılarına gitmeyince beni hedef seçtiler." demişti. Türkiye'nin gururu Süleymanoğlu, MİT mensubu bir akrabasının da 1990'da Fethullah Gülen'e tokat attığını ifade etmişti.

FETO Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş- VİDEO

Röportajda Gülen'in kendisi için, 'Naim ol' dediğini söyleyerek, "Beni hiç sevmediğini beyan etmesi benim açımdan çok hayırlı. İyi ki sevmemiş beni. Ben de kendisini hiç sevmedim." demişti.

MİT'Çİ AKRABAM GÜLEN'İ TOKATLADI

"Gülen, 1990'da aranırken Burdur'da yakalanıp İstanbul'a getiriliyor. MİT'in Beşiktaş Yıldız'daki merkezinde sorguya çekiliyor. Onu sorgulayan da, şu an emekli olan MİT'çi bir akrabam. İfadesinde 'Şeker ve tansiyon hastasıyım.' demiş. Bir süre sonra da Ankara'dan gelen bir telefonla serbest bırakılmış. Benim akrabam da birkaç tokat vurmuş. Akrabam olduğunu öğrenince bana karşı olumsuz haberler yaptırmaya başladı.

BENDEN YAKINLIK GÖREMEYİNCE BENİ KÖTÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Zirvede olduğum bir dönemdi. Hem dünya hem de Türkiye'de adım hemen her gün gazetelerde yer alıyordu. Benimle temasa geçmeye çalıştılar. Ben hiçbir zaman yanlarında olmadım. MİT'teki akrabam da, 'Sakın bunlarla işin olmasın, başın ağrır.' diyerek beni uyardı. Çok kişi geldi. Beni de kullanacaklardı. Ancak benden yakınlık göremediler. Beni de hep kötü göstermeye çalıştılar. Uluslararası Halter Federasyonu'nun 2000 yılında Atina'da yapılan seçiminde yönetim kuruluna seçildim ve asbaşkan oldum. 4 yıl görev yaptım. 2004'te İstanbul'da yine seçim yapıldı. 130 ülkeden gelen delegelerin bütün masraflarını FETÖ karşıladı. Baskı sonucu beni aday göstermeyip, seçilmemi engellediler. Beni tanımıyormuş veya sevmiyormuş. Hiç önemli değil. Beni dünya tanıyor. Türkiye'ye kazandırdığım madalyalar ortada. Kendisi ne yaptı? Türkiye'ye zarar verdi. İsmini bile ağzıma almak istemiyorum. Ben ülkem için çok fedakarlık yaptım. Kendi ise Türkiye'ye zarar verdi..."

"TEKLİFLERİNE HAYIR DİYİNCE BANA KAFAYI TAKTILAR"

"1990'lı yıllar Türk sporunun zirveye ulaştığı dönemlerdi. Spor camiasından bunlarla direkt veya dolaylı olarak çok sayıda insan o gün de sohbetlere gidip, yakınlık gösteriyordu. Beni hem koruma polisim hem de devletin önemli yerlerinden vatansever tanıdıklarım, 'Sakın toplantılarına katılma. Dikkatli ol. Sen şimdi gündemdesin. Dünya, Türkiye seni konuşuyor. Bunların şovuna alet olma.' diyerek uyardılar. FETÖ toplantılarına katılmadığım için beni hedef seçtiler. İlerleyen dönemlerde koruma polisim alındı. Yakınlarıma ve arkadaşlarıma her zaman, 'Beni cezalandırmak FETÖ'nün haddi değildir.' dedim. Önemli yerlerde yöneticilik yapmamı engellediler. İlerlememi, daha iyi konumda olmamı istemediler. Zirvede olduğum bir dönemde tekliflerine hayır diyince bana kafayı taktılar."