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FETÖ sanığı eski polis memuruna 63 yıl ceza

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevliyken ihraç edilen polis memuru Nurullah Altunsoy, 63 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 09:04..
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevliyken ihraç edilen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı polis memuru Nurullah Altınsoy'a 63 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HÜKÜM

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "sahtecilik" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan Altunsoy ile avukatı katıldı.

Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatını, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "sahtecilik" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Altunsoy, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hiç kimseyi dinlemediğini ileri sürdü.

Kişilerin dinlenmesi için memur raporu da hazırlamadığını öne süren Altunsoy, tüm suçlardan tahliyesini ve beraatını istedi.

Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yaptı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, 20 müştekiye yönelik "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 51 yıl 3 ay, "sahtecilik" suçundan 6 yıl 3 ay ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere 63 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şikayette bulunmayan 4 müşteki yönünden davanın düşürülmesine ve 3 müştekiye yönelik "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçu işlenmediğine kanaat getiren heyet, sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan beraatına karar verdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli iken ihraç edilen eski polis memuru Nurullah Altunsoy'un dosyası, cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından ayrılmıştı.

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