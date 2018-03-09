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FETÖ sanığı il imamı öğretmene 15 yıl hapis

Erzincan'da FETÖ/PDY'nin il imamlığını yaptığı öne sürülen sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

AA | 09.03.2018 - 16:26..
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FETÖ sanığı il imamı öğretmene 15 yıl hapis

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve örgütün il imamlığını yaptığı öne sürülen Zeki Fışkın ile avukatı katıldı.

BYLOCK KONUŞMALARI...

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ile bu program üzerinden yazışmalar tespit edilen Fışkın, programı kullanmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Örgütte yönetici de olmadığını iddia eden Fışkın, beraatini talep etti.

15 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Fışkın'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Erzincan'da örgüte ait özel okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirlenen Fışkın'ın bir dönem FETÖ/PDY'nin il imamı olarak görev yaptığı belirlenmişti.

Örgütün ildeki tüm faaliyetlerini yönlendirdiği tespit edilen Fışkın'ın dava dosyasına delil olarak giren tespit ve değerlendirme raporunda "ByLock" kullanıcısı olduğunu aktarılmıştı.

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