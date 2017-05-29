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FETÖ soruşturmalarının 10 aylık bilançosu

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalarda 50 bin 136 kişinin tutuklandığı bildirildi.

29.05.2017 - 08:08
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Adalet Bakanlığı verilerine göre darbe girişiminin ardından şu ana kadar 154 bin 694 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2 bin 763'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

50 BİN TUTUKLAMA

Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 50 bin 136 kişi tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

45 BİN 708 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Tutuklananlar arasında 2 bin 431 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, iki Anayasa Mahkemesi, üç Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 167'si general olmak üzere 6 bin 982 asker, 8 bin 816 polis, 23 vali, 72 vali yardımcısı, 112 kaymakam ve 31 bin 550 sivil ile memur da bulunuyor. Gözaltına alınan zanlılardan 45 bin 708'i adli kontrol kararıyla, 12 bin 753'ü ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında serbest bırakıldı.

7 BİN 430 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 7 bin 122'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 bin 430 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bin 312 asker, bin 247 polis, dokuz vali yardımcısı, üç vali, üç kaymakam, 195 hakim ve savcı, iki HSYK, bir Danıştay ve sekiz Yargıtay üyesi de yer alıyor.

7 BİN 112 KİŞİ ARANIYOR

FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında 211 hakim ve savcı, altı Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 137 asker, 369 polis, üç vali yardımcısı, sekiz kaymakam, 6 bin 353 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 7 bin 112 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Soruşturmalar çerçevesinde 655 şüpheli, halen gözaltında tutuluyor.

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