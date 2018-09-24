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FETÖ şüphelisi 14 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Manisa merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

İHA | 24.09.2018 - 23:17..
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDILAR

Şüphelilerin yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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