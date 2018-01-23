FETÖ şüphelisi 3 asker tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları değerlendirilen Genelkurmay’da görevli 1 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üstteğmen, 8 astsubay ve örgütün mahrem imamı olduğu belirlenen öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarafından yapılan operasyonlarda Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC´de oldukları tespit edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 13’ünün daha önce Bolu 2’inci komando Tugay Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen 14 asker adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen askerlerden Albay Ali Murat Ersöz ve üsteğmen Etka Gökçen ile meslekten ihraç edilen yarbay Bülent Gökçicek çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.E.A., Ö.R., İ.Ö.Ö., E.Y., A.E., T.A., Ü.K., İ.A., M.E.G., M.T. ve U.U. isimli askerler ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini ifade ederek, örgüt hakkında bilgiler verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.