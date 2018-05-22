taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.100
USD
4,5598
EURO
5,3861
ALTIN
189,74
PETR
79,7700

FETÖ şüphelisi 9 pilot itirafçı oldu

TSK'daki kripto FETÖ üyelerinin tespit edilmesi için yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 56 şüpheliden 9'u itirafçı oldu.

DHA | 22.05.2018 - 11:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ şüphelisi 9 pilot itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na yönelik 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından hakkında Malatya'da işlem yapılan eski Tuğgeneral Emin Ayık ile 5'i albay, 2'si yarbay, 4'ü binbaşı toplam 101 kişi hakkında geçen hafta gözaltı kararı verilmişti.

56 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Birçok ilde yapılan operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında 1 albayın da bulunduğu 9 pilotun 'etkin pişmanlık'tan yararlanmak için örgüt hakkında bildiklerini anlattığı belirtildi.

İTİRAFÇI OLAN 9 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi'ne getirilerek, soruşturma savcısına ifade veren 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebi ile mahkemeye sevk edildi. 9 pilot, yurt dışına çıkış yasağı ve belli günlerde kolluğa imza verme zorunluluğu getirilerek, serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin ise yakalanmaları için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi
Sakarya'da AK Parti'den milletvekili adayı olan Eski Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu partisindeki toplantıya Lamborghini marka otomobiliyle geldi.
Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi
Bodrum'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü.
Erzurum’da 39 bin 67 paket kaçak sigara ele geçirildi
Erzurum’da piyasa değeri yaklaşık 242 bin 403 TL olan 39 bin 67 paket kaçak sigara ve 684 adet elektronik sigara ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.
Tunceli'de eylem hazırlığı yapan teröristlerin son hali
Tunceli’de yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü. 3 gün önce de Ovacık kırsalında 2’si gri listede yer alan 5 terörist öldürülmüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

428
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

260
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

305
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

49
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

328
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

107
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM