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FETÖ şüphelisi eski polis göçmen kaçakçısı çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörün, FETÖ'den ihraç edilen eski bir polis memuru olduğu tespit edildi.

AA | 21.07.2018 - 14:50..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ihbarına giden ekiplerin yakaladığı organizatörün FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki otomobil içerisinde göçmenlerin taşındığı ihbarı alan polis ekipleri Ayvalık Yunus Emre Caddesi Cunda yolu üzerinde araçları durdurdu.

ORGANİZATÖRLER GÖZALTINDA

Araçlarda yapılan aramada, 38 bin 200 euro ele geçirilirken, M.E. ve U.Ş.organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi eski polis göçmen kaçakçısı çıktı

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ POLİS ÇIKTI

İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları devam eden şüphelilerden M.E'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenildi.

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