FETÖ üyelerinin yeni haberleşme programı tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu Engin kod adlı E.K'den ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlanıldı.

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarında ByLock gibi birçok şifreli haberleşme programı kullanan örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi.

2048 OYUNU GÖRÜNÜMLÜ PROGRAM

Savcılık, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit etti.

Görüşme içeriğine ulaşılan programın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Şubat 2018'e kadar örgüt üyelerince aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.

YENİ KURMAYLIK SİSTEMİNE DE SIZMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Şuana kadar çözülen içeriğinde, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri, yapılanmadaki askerden sorumlu "öğretmen" tabir edilen sivilin sorumluluğuna hangi askerlerin verileceği, sivil unsur ve askerlerin kod isimleri, hangi askerin yeni kurmaylık sistemi olan Karargah subaylığı eğitimi (KARSU) eğitimine sızdırılacağı, yapılanmada firari ya da yakalama emri bulunan askerlerin saklandığı "gaygubet" evlerinin adresleri, hangi yöntem ve güzergahlar üzerinden firar edilmesi gerektiği, örgüt mensubu sivil unsur ve askerlerin eş bilgileri ve eşlerin örgütsel durumları hakkında bilgilerin yer aldığı ifade edildi

70 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deşifre edilen örgütün yeni haberleşme üzerinden yazışma yapan 70 kişi tespit edildi. Bu sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 kişinin yakalandığı öğrenildi.