437 FETÖ'cü Almanya'ya iltica başvurusu yaptı

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Lisa Haeger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, Türk Silahlı Kuvvetler mensubu kaç kişinin Almanya'da iltica talebinde bulunduğunu sorması üzerine, silahlı kuvvetler mensuplarının ayrı şekilde kaydedilmediğini belirtti.

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Haeger, "Şu kadarını söyleyebilirim, 17 Mayıs itibarı ile Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) verilerine göre, diplomatik pasaporta sahip 217 ve hizmet pasaportuna sahip 220 kişi iltica talebinde bulundu." dedi.

"KİŞİLERLE İLGİLİ BİLGİ VEREMEYİZ"

Haeger, bu sayılara aile fertlerinin de dahil olduğunu ifade ederek, "Sadece, bazı durumlarda olumlu yanıt verildiğini söyleyebilirim. Maalesef kişilerle ilgili tek tek bilgi veremem." diye konuştu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ FAKTÖR

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de bazı ortak değerlerin yorumlanması konusunda görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen Türkiye'nin NATO ittifakı içerisinde önemli bir partner olduğunu söyledi.