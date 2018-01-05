FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da vurulan ve kahraman ilan edilen, ancak geçtiğimiz hafta terör örgütü FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, adliyeye getirildi.

FETÖ'cü Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay da gözaltına alındı.

PANİĞE KAPILINCA İTİRAF ETTİ

Yüzbaşı Burak Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe kapılan Akın'ın emniyete giderek itirafçı olduğu öğrenildi.