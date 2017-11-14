FETÖ'cü eski hakim ve savcıların ByLock mesajları

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski hakim ve savcıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'tan gönderdikleri mesajların içeriklerine ulaşıldı.

Program üzerinden gönderilen iletilerde, firari hakim ve savcıların yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye'de bulunan örgüt mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler dikkati çekti.

NEREDE KALIYORLAR

Firari örgüt mensupları, mesajlarda, yurt dışında hangi ortamlarda kaldıkları ve nelerle uğraştıklarını anlattı.

ZEK NARGİLEYE BAŞLADI

ByLock mesajlarına göre, Öz, yurt dışında kaldığı evde, yanında bulunanlarla nargile içti.

Eski savcı Kansız ise arabesk şarkılar dinlemeye başladı.

Kansız, örgüt mensuplarının getirdiği arabesk albümlere program üzerinden gönderdiği mesajlarla teşekkür etti.

Kaçtığı ülkedeki örgüt mensuplarıyla görüşen Kansız, ByLock'tan gönderdiği bir mesajda puro içmeye başladığını belirtti.

PUROYA GOFRET KODLAMASI

Kaldığı eve gelen örgüt üyelerinden kendisine puro getirmelerini de isteyen Kansız, puroyu ByLock mesajlarında "gofret" olarak kodladı. Kansız, kendisine puro getiren bir örgüt üyesine, "Gofretlerin hepsini yedik." mesajıyla hediye edilen purolar için teşekkür etti.

"ZEK" DİYORLAR

Öte yandan, Kansız ile eski hakim Mehmet Karababa'nın mesajlaşmalarında Öz'e "Zek" diye hitap ettikleri belirlendi.

Aralarında Kansız'ın da bulunduğu ve 2015 yılında dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) açığa alınan 49 hakim ve savcının kendilerini, "49'lar" olarak nitelendirdikleri gönderilen iletilere yansıdı.