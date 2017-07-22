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FETÖ'cü eski komiser yardımcısı kaçakçılıktan yakalandı

Mardin'de polis ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir araçta, 250 kaçak cep telefonu bulundu.

22.07.2017 - 15:45
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Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Şırnak’ın Cizre İlçesi'nden Midyat'a seyir halindeki 34 UE 0714 plakalı aracı durdurdu.

FETÖ'cü eski komiser yardımcısı kaçakçılıktan yakalandı

Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı M.Y. indirilerek arama yapıldı.

FETÖ'cü eski komiser yardımcısı kaçakçılıktan yakalandı

Eski kaçakçılık komiseri M.Y.'nin aracında yapılan aramalarda, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında gizlenmiş gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonlara el koyarken, sürücü M.Y. gözaltına aldı.

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