FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, komutanların derdest edildikten sonra götürüldükleri Akıncı Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, savunma yaptı.

GÖRÜNTÜSÜ VAR, KABUL ETMEDİ

İddianamede, darbe gecesi sivil Kemal Batmaz'a selam verdiği yer alan Evrim, "Öyle bir selam vermedim. Ben gittiğimde bu video bana savcılık tarafından gösterilmedi. Gösterilseydi vermediğimi söylerdim. Kendisine asla ve asla cephe selamı vermedim" dedi.

FETÖ'cü Kemal Batmaz'a asker selamı VİDEO