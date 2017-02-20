FETÖ'cü hakim ve savcı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklandı.

2 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINDILAR

İki gün önce gözaltına alınan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya ek gözaltı süresi boyunca Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu.

SEGBİS İLE İFADELER ALINDI

Bu sabah da adliyeye getirilen şüpheliler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak ifade verdi.

TUTUKLAMA KARARI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adnan Çimen, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın 'Darbeye teşebbüs' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

