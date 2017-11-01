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FETÖ'cü hakimin evlilik isteği: Elde varsa hemen gönderin

FETÖ'cü hakimin ‘abileri’ tarafından aktör Brad Pitt’e benzetildiği için bekar kaldığından yakınması ByLock yazışmalarına yansıdı.

01.11.2017 - 08:55
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fetö

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında dosyaya, örgüt mensubu hakim ve savcıların ByLock yazışmaları da girdi.

YARGI MENSUPLARINA SIKI TAKİP

FETÖ'cü hakim ve savcıların ‘izdivaç' konusunda da çok sayıda yazışmaya imza attığı tespit edildi. Yazışmalarda, örgütün bekar yargı mensuplarını sıkı takipte tuttuğu ve sürekli aday eş önerisinde bulunduğu görüldü.

"SEMİH BEY'İN İZDİVACI VAR"

Yazışmalar özetle şöyle: "Nurten (hakim) Hanım'a ulaşılması lazım. Hülya (hakim) Hanım'a ulaşılması lazım. Semih Bey'in izdivacı var, haftaya görüşecek. Ben muhatabım abiyle, Kayseri'de kim varsa haftaya rica edeceğim abimiz bir araya gelecek. Gökhan ve Sinan beylere adayım var, ulaşması lazım. Kadriye (hakim) Hanım'a da aday vardı iptal oldu."

"BENİ BRAD PİTT YAPTILAR"

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bir başka yazışmada örgüt mensubu hakimin, sorumlu abisinden evlenmek için aday önerisi istediği görülüyor. Yazışmada ısrarcı olduğu görülen hakim, "Müzmin bekarım. Devreci abiler beni dönemin Brad Pitt'i yaptılar, şişirdiler şişirdiler, biz de kimseyi beğenmedik." ifadelerini kullanıyor.

"ABİ ELDE VARSA HEMEN GÖNDERİN"

"A: Hizmetle ilgili konuşacak bir eşim bile yok.

B: Senin eş meselene yoğunlaşacağım inşallah. Sağ olsun, izdivaççı abimiz ilgileniyor.

A: Abi elde varsa hemen gösterin.

B: Tamam kataloğu gönderiyorum.

A: Şimdi mi abi, heyecanlandırdınız abi ya…

B: Yeni aldım vazifeyi, özel olarak ilgileneceğim.

A: Abi boyum 1.80, kilo 85. 90 doğumluyum, memleketim Sakarya.

B: Bilgileriniz var merak etmeyim.

A: Müsaitseniz çalışalım abi, tayinciyim abi. Bu sene olmazsa 2 sene atar bu iş.

B: Şaka bir yana abilerimizin kıstasları çok yüksek oluyor, ablalar üzülüyor olmayınca.

A: Abi, akılda kalan birileri vardır ya, 1.65-1.75 arası, meslekten istemiyorum. Tercihen öğretmen, eli ayağı düzgün biri olsun."

"YÜRÜSÜN NEFES ALSIN YETER"

B: Bakın sizin de kıstaslarınız var, yürüsün nefes alsın, yeter.

B: Şu an meslektaşınız ablalar var.

A: Biz hedefi yüksek tutalım abi, nasıl olsa yakalayamayız. Abi ben zaten meslektaş istemediğim için bugünlere kaldım. Müzmin bekârım. Devreci abiler beni dönemin Brad Pitt'i yaptılar, şişirdiler şişirdiler, biz de kimseyi beğenmedik.

B: Anladım, beni aşar artık bu mesele, sakın Taha Bey'i (izdivaç imamı) üzmeyin."

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