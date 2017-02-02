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FETÖ'cü kaymakamdan pişkin savunma

Tutuklanan Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe cezaevine götürülürken, "Yazın, Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz'' diye bağırdı.

02.02.2017 - 09:01
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında bir süre önce Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güntepe tutuklandı.

''BU KUMPASTIR''

Güntepe, adliye binasından çıkartılıp cezaevine götürülüşü sırasında, "Yazın, Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz. Bütün cumhuriyet savcıları bir araya gelsin, Kadir Güntepe'den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır." diye bağırdı.

FETÖ'cü kaymakamdan pişkin savunma

FETÖ'cü kaymakamdan pişkin savunma

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