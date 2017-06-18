FETÖ'cü komiser imamlara bilgi sızdırdı

Darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışırken meslekten ihraç edilen komiser Hüseyin V., tutuklanarak cezaevine konuldu.

25 YIL HAPİS İSTEMİ

Hüseyin V. hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ile 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hüseyin V. hakkında hazırlanan iddianamede itirafçı olan meslektaşları ve mahrem imamlarının kendisi hakkında verdiği bilgilere yer verildi. Ev kadını olan eşi Neslihan V.'nin de sohbet toplantılarına katıldığı belirtilen iddianamede, 'Hasan' kod adlı doktor Hakan S.'nin komiserlere, öğretmen olan eşi Selver S.'nin de eşlerine imamlık yaptığı bildirildi.

OPERASYONLAR HAKKINDA BİLGİ

Mahrem imam Hakan S.'nin etkin pişmanlık kapsamında 13 Aralık 2016'da verdiği ifadesine yer verilen iddianamede, doktorun en son 2005- 2006 ve 2007 yılları mezun komiserler grubuna baktığına işaret edildi. İtirafcı doktor Hakan S. Hüseyin V. ile ilgili şunları anlattı: "Ali K. ve Hayrettin A. benim grubumda bulunan ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışan komiser Hüseyin V. ile özel ilgilenmemi, rütbeli düzeyde bu birimlerde fazla örgüt üyesinin bulunmadığını, kendisine şubede olan olaylar, personel, yapılan veya yapılacak operasyonlar hakkında bilgi sormamı istediler.

EAGLE PROGRAMI ÜZERİNDEN...

Ben de bu durumu komiser Hüseyin V.'ye ilettim. İlk etapta bilgi vermedi, ilerleyen süreçte 2016 yılının başlarında Eagle programı ile Erzurum Bölge Eğitim Hastanesinin karşısında bulunan eczanelerin önünde buluşma talep yazısı gönderdi. Aynı gün akşam saatinde buluştuk. Komiser Mehmet Emin G.'ye ait araca birlikte bindik. Yakın bir bölgede ara sokakta araçtan indik yaya olarak giderken Hüseyin V. bana Ardahan'da KPSS sınavı ile ilgili soruşturma kapsamında TEM'de gözaltında bulunan şahsın ifade verdiğini, Kayakyolu 1. Cadde civarında bir evde kalarak bu evde KPSS ile ilgili çalıştırıldığını, Ardahan'da sorumlu düzeyde bulunan şahısların isimlerini vereceğini, ayrıca Bursa'da bir çanta içerisinde örgüte ait isimlerin bulunduğunu bu isimlere yönelik operasyonlar yapılacağını ve bu isimlerin kimler olduğunu abilerin bilebileceğini söyleyerek üst düzeye iletmemi istedi. Hemen Eagle programından söylemiş olduğu, konuyu yazarak Hamza kod Hayrettin A.'ya gönderdim. Bir kaç gün sonra Hayrettin A. bana belirtilen yerde gerçekten örgütün bir evinin olduğunu, o akşam bu evi kapattıklarını, bu evde kalanları başka yerlere gönderdiklerini söyleyerek bana ve Hüseyin V.'ye teşekkür etti."

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

İddianamede, Hakan S.'nin itiraflarını doğrular şekilde Naci T. isimli bir kişinin 8 Mart 2016'da gözaltına alındığı, Bursa'da başka bir şüphelinin evinde arama yapıldığı, buna göre isim listesi ele geçtiği vurgulandı. Hüseyin V.'nin örgütsel faaliyet kapsamında üst mertebelere yükseldiğine işaret edilen iddianamede, çalışmakta olduğu TEM şube nedeniyle kendisini ispatlamış biri olduğu, örgütsel manada aldığı görevleri yerine getirdiği, örgüt içerisinde taktir gören biri olduğu, bu hususun 2005 yılında girdiği komiser yardımcılığı sınavında 95 puan aldığı vurgulandı. İddianamede, "Yönetici kadro gibi örgütçe Eagle programının kullandırtıldığı, nitekim görev yaptığı birim FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün en önemli eylemleri arasında kalan sınav soruşturmasına ilişkin çalıştığı birimce elde edilen bilgileri imamlarına ve üstlerine aktardığı, bu sayede örgütün tespit edilebilecek adreslerde ele geçirilebilecek delilleri kaçırdığı, bu vaka ile soruşturma dosyasındaki delillerin yok olmasına sebebiyet verdiği, bu deliller ışığında ortaya çıkartılabilinecek diğer örgüt üyelerinin kimliğinin tespitini engellediği, bu suretle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerini koruyarak onların gerçekleştireceği darbe girişiminde rol aldığı" denildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Hüseyin V., duruşmaya Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık beyanlarıyla suçlandığını iddia eden süren Hüseyin V., "Bu kişiler, bu dosyada benim gibi sanık durumunda olan kişilerdir ve sadece kendilerini kurtarmak amacıyla üzerime suç atmaktadırlar. Bunların hiçbiri de doğru değildir. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir hareketim olmamıştır. Bu suçlamayı bütünüyle reddediyorum. Suç delillerini yok etme ve gizleme hususunda en ufak bir hareketim olmamıştır. Hiç kimseye ne bir dosya ne de başka bir adli bilgi taşıma yönünde bir hareket ve davranışım yoktur" diye konuştu.