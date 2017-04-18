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FETÖ'cü öğretmenlere 6'şar yıl 3'er ay hapis

Kayseri'deki FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunan 2 öğretmene hapis cezası verildi.

18.04.2017 - 15:21
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Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu Ali Özdemir ve Fatih Aydın hazır bulundu.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan Ali Özdemir, "Ben hiçbir şekilde terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Öğretmen olarak hizmet ettiğim yaşamımda öğrencilere doğruyu, güzeli göstermeye çalıştım. Telefonumda çıkan ByLock programı ile ilgili bilgim yoktur. Altı aydır cezaevinde yatıyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

6'ŞAR YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti yargılama sonunda, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Özdemir ve Fatih Aydın'a, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan ayrı ayrı 6'şar yıl, 3'er ay hapis ceza verdi.

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