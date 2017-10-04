FETÖ'cü Özcan Karacan'ın dosyası ayrıldı

Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı'na suikast davasında karar açıklandı.

ÖZCAN KARACAN'IN DOSYASI AYRILDI

Geçtiğimiz Ağustos ayında sahte kimlikle yakalanan ve 15 Temmuz 2016 gecesi Kara Havacılık Alayı Komutanlığı'ndan havalanarak gece boyunca Ankara'da dehşet saçan pilotları yönlendiren Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski yarbay Özcan Karacan'ın dosyası bugün karar verilen davadan ayrıldı.

YURTTA SULH KONSEYİ ÜYESİ

Karacan, Genelkurmay çatı davası iddianamesinde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olarak yer alıyordu.

FETÖ firarisi Özcan Karacan yakalandı VİDEO

KARACAN'IN PİLOTLARA VERDİĞİ TALİMATLAR

15/07/2016 tarihinde saat 23:19'deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : " ........

İlkay ATEŞ : "Efendim komutanım"

Özcan KARACAN : "(...) yolunda nerden"

İlkay ATEŞ : "Devam ediyoruz şu an (...) üstündeyim"

Özcan KARACAN : "Bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini ya da şeyi çağır (...) birini çağır"

İlkay ATEŞ : " silahlar çalışmıyor nerde kobra var"

Özcan Karacan polis araçlarını vurun emri vermişti VİDEO



Özcan KARACAN : "MİT'in üstünde var onu çağır"

İlkay ATEŞ : " Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız"

Rafet KALAYCI :" Kalaycı MİT'in üzerindeyim"

Oğuz YALÇIN : "Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun"

Ortam sesi--- "vurulsun "

Oğuz YALÇIN : "Vurulsun, vurulsun"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya"

Özcan KARACAN : "(...) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (.....)"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya"





İlkay ATEŞ : " Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et"

Rafet KALAYCI :"Nero (..)"

İlkay ATEŞ : " Sen MİT'te devam et"

Rafet KALAYCI :" MİT'te devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ : "Ali sen Konya yoluna gel"