FETÖ'cü papaz ev hapsine alındı

Geçen hafta İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verilmişti.

Bugün ise Brunson'un adli kontrol kararıyla ev hapsine alındığı bilgisi geldi. Çıkan kararda, Amerikalı rahibe yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Brunson, İzmir'de PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Brunson'un tutukluğu Beyaz Saray'da Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede gündeme gelmiş, ABD Başkanı Brunson'un serbest bırakılmasını talep etmişti.

Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesaplarından Brunson'ın serbest bırakılması yönünde çağrılar yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta Brunson yargılandığı davada tutukluğuna devam kararı verilmesinin ardından Donald Trump, bir tweet daha atarak, "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı serbest bırakmaması tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın özgür kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın son tweetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemesi dikkat çekmişti.