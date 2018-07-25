taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.858
USD
4,8381
EURO
5,6594
ALTIN
191,66
PETR
73,9300

FETÖ'cü papaz ev hapsine alındı

Türkiye'de FETÖ'den tutuklanan rahip Andrew Craig Brunson, adli kontrol kararıyla ev hapsine alındı.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 15:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
FETÖ'cü papaz ev hapsine alındı

Geçen hafta İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verilmişti.

Bugün ise Brunson'un adli kontrol kararıyla ev hapsine alındığı bilgisi geldi. Çıkan kararda, Amerikalı rahibe yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

FETÖ'cü papaz ev hapsine alındı

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Brunson, İzmir'de PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Brunson'un tutukluğu Beyaz Saray'da Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede gündeme gelmiş, ABD Başkanı Brunson'un serbest bırakılmasını talep etmişti.

Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesaplarından Brunson'ın serbest bırakılması yönünde çağrılar yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta Brunson yargılandığı davada tutukluğuna devam kararı verilmesinin ardından Donald Trump, bir tweet daha atarak, "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı serbest bırakmaması tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın özgür kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın son tweetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemesi dikkat çekmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

89
Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

366
Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

152
Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

203
Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

126
İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

49
Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM