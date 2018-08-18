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FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Vodafone Park Stadı'na helikopterle asker taşıyan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İHA | 18.08.2018 - 10:44..
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FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada duruşma görüldü.

VERİLEN CEZALAR

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

KERİME YILDIRIM DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALANLAR ARASINDA

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 35 sanık arasında, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım’da yer alıyor.

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu

Mahkeme heyeti, 23 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 10’u farklı suçlardan değişen hapis cezasına mahkum edildi.
Duruşmada, firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici’nin dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

Darbeci Askerlerin Beşiktaş'ın stadına indiği görüntüler

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu

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