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FETÖ'cü polis 390 kez maaş taltifi aldı

FETÖ soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 390 kez maaş taltifi aldığını beyan eden eski polis memuru sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

09.11.2017 - 13:53
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FETÖ

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Burak Çekiç ile avukatı hazır bulundu.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Adına kayıtlı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" bulunduğu belirlenen Çekiç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Çekiç, İstabul'da komiser yardımcılığı daha sonra Şırnak ve Malatya'da bölge trafik, siber suçlarla mücadele şubesi ve nöbetçi amirliklerde görev yaptığını anlatarak, hakkında daha önce açılan hiçbir idari işlem bulunmadığını söyledi.

390 KEZ MAAŞ TALTİFİ ALDI

Mahkeme başkanı Hasan Çınar'ın "Takdir veya teşekkür belgen var mı? Kaç kez maaş taltifi aldın?" sorusunu yönelttiği sanık Çekiç, "20 civarında takdir ve teşekkür belgem vardır. Ayrıca bilgisayar programcısı olduğum için İstanbul'daki görevim sırasında üstün başarı belgesi de aldım. 390 kez de maaş taltifim var." yanıtını verdi.

MAHKEME BAŞKANI ŞAŞIRDI

Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa, "Rekoru kırdın, bugüne kadar en fazla 60-70 taltife denk gelmiştim." dedi.

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı Musa Erdem Altınhalka ise sanığın "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Çekiç, suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini istedi.

6 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanık Burak Çekiç, tutukluluk süresi dikkate alarak tahliye edildi.

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