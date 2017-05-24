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FETÖ'cü sağlık çalışanına rekor ceza

Kırşehir'de terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçuyla yargılanan şahıs 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24.05.2017 - 14:00
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Cezanın, Kırşehir'de FETÖ üyeliğinden verilen en yüksek ceza olduğu belirtildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski sağlık çalışanı Fatih Eş ve avukatı katıldı.

MAHKEME SAVUNMAYI İNANDIRICI BULMADI

Son savunması sorulan Eş, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını, Bank Asya'yı faizsiz hizmet verdiği için tercih ettiğini, çocuğunun sınavı kazanması nedeniyle kapatılan Samanyolu Koleji'nde okuduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, sanık Fatih Eş'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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