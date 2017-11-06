FETÖ'cü sanık mahkemede örgütün sırlarını anlattı

Ankara'da görülen 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki özel duruşmada açıklamalarda bulunan FETÖ'cü sanık Mehmet Ali G., "Soruları sınavdan önce aldım. ByLock programını da indirip kullandım" dedi.

Sanık itirafçı olmak için mahkemeye dilekçe yazan Mehmet Ali G., 2012'deki sınavın davasından 1 yıldan fazladır tutuklu bulunuyordu.

ByLock listesinde ve örgüt içinde irtibat kurduğu FETÖ mensuplarını isim isim mahkemeye bildiren sanık özel celsede itiraflarda bulundu.

"ÖNCE YEMİN SONRA SORULAR"

Sanık Mehmet Ali G, "Sınava bir gün kala örgüt abisi beni arayarak Erzurum'a gelmemi istedi. Erzurum'da FEMdershanesinin idari binasında buluştuk. Sonra beni eski bir binaya götürdü. Bana yanındaki kâğıdı okutarak yemin ettirdi. İçinde soru bulunan 2 sayfa verdi. Kâğıtta hukuk sınavına yönelik sorular olduğunu gördüm. Sorular işaretliydi. Hukuk usulü ve ticaret hukuku ile genel kültüre ilişkin sorular vardı. Ben bu sorulara yaklaşık 30 dakika boyunca baktım. Sınava gittim. Gösterilen soruların sınavda çıktığını gördüm. Ben yazılıyı kazandıktan sonra sınav sonucu açıklanmadı. Sonradan yazılı sınavın iptal edilmesine karar verildi. Örgüt abisi iptal kararının iptaline yönelik idare mahkemesine dava açmam gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine dava açtım." dedi.

BYLOCK'TAN DAVA BİLGİLERİ

ByLock adlı programı telefonuna birçok kez yüklediğini de itiraf eden FETÖ'cü sanık, "İlk yükleme tarihi 17 - 25 Aralık 2013'ten sonraydı. Örgüt abisi flaş bellekle bilgisayarıma yükledi. Bir süre kullandıktan sonra programın MİT tarafından tespit edildiğinin ifade edilmesi üzerine programı sildim. Ağrı'dan İstanbul'a taşındıktan sonra FEM dershanelerinin bir kısım davalarının bende olması nedeniyle, diğer örgüt mensuplarına bilgi vermek için ByLock'u tekrar kurmam istendi. ByLock'taki "MALİ0404" kullanıcı adı bana aittir. Örgüt abisinin yönlendirdiği bir FETÖ mensubu, kendisini ByLock'tan eklemek istemem üzerine bana 'Sen ne yapıyorsun! ByLock takipte' deyince programı sildim. Bir daha da kullanmadım." şeklinde konuştu.

"MÜLAKATTA KOYU RENK TAKIM GİYİN" TALİMADI

Sanıklardan Adem K. ile İbrahim Halil D. de, sınav öncesi soruların örgüt tarafından kendilerine verildiğini belirtti. Konya'da dernek gibi bir yere gittiklerini orada eski bir HSYK hâkimin de bulunduğu ortamda sınav sonrası yapılacak mülakata ilişkin ipuçları verildiğini anlatan Adem K. "Bize mülakatta nasıl davranacağımızı anlattılar. Koyu takım elbise giymemizi, onlar otur demeden oturmamızı ve hangi tarz sorular gelebileceğini anlattılar" ifadelerini kullandı.