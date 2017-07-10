FETÖ'cü yüzbaşı itiraflarını reddetti

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak maksadıyla emniyet ve savcılık sorgusu sırasında itiraflarda bulunan sanık eski Yüzbaşı Cemil Çetin savunma yaptı.

İRADEM DIŞINDA İFADEM ALINDI

"Örgütün jandarmadaki yapılanması", "15 Temmuz'dan önce Ankara'da düzenlenen darbe toplantıları" ve "KPSS sorularının sınavdan önceden eşine verilmesine" ilişkin önceki itiraflarını reddeden Çetin, söz konusu ifadelerin içeceğine ilaç katılarak iradesi dışında alındığını öne sürdü.

"POLİSLER BENİ BİLMEDİĞİM YERE GÖTÜRDÜ"

Sanık Çetin, sorgu işlemi sırasında polislerin kendisini, eşi ve çocuğuyla tehdit ettiğini, kendisine ilaçlı içecek içirildiğini, daha sonra bilmediği yere götürülerek tanımadığı birileriyle görüştürüldüğünü öne sürdü.

BYLOCK'ÇU ÇIKTI

Çapraz sorgusu sırasında duruşma savcısının, "O gece silah depolarını açıyor ve mühimmat veriyorsunuz. Bu durum size anormal gelmedi mi?" sorusuna Çetin, gece eğitimi kapsamında faaliyetler yürütüldüğü için o gece şüphe duyulacak durumla karşılaşmadığını savundu.

İddianamede örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u kullandığına dair tespiti de reddeden Çetin, söz konusu programı telefonuna indirmediğini öne sürdü.

Çetin, meslek hayatı boyunca birçok kez sinir krizi geçirdiğini, psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını, bu duruma komutanlarının da şahit olduğunu ifade etti.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATMIŞTI

Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin iddianamede, sanık Çetin'in itiraflarına yer verilmişti.

Buna göre, üniversite sınavına örgüte ait dershanede hazırlanan Çetin, örgütün yönlendirmesiyle Kara Harp Okuluna girdiğini, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı sırada ise örgütün yönlendirmesiyle eşiyle evlendiğini söylemişti.

KPSS'ye girecek eşi için sınav sorularını önceden aldığını kabul eden Çetin, cemaat abisinin sorularını kendisine getirdiğini belirterek, "Bana önce üzerinde 'Vatan, milletim, dinim, Allah ve Peygamberim üzerine yemin ederim.' şeklinde metin vererek okuttu ve bana yemin ettirdikten sonra laptop bilgisayarına flash bellek taktı, bir şeyler yükleyerek bana verdikten sonra, 'Eşine ver, çalışsın, bunun içinde KPSS soruları var.' diyerek bana flash belleği verdi." itirafında bulunmuştu.