Tutuklanacaklarını anlayan FETÖ'cüler adliyeden kaçtı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına giren evrakı okudu.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan ve Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk'ün dosyaya sonradan giren tanık beyanları nazara alınarak tutuklanmalarına hükmetti.

TUTUKLANACAK OLAN 4 SANIK KAÇTI

Ara karar açıklandığı sırada duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen sanıklar Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Ayrıca mahkeme, tutuklu sanıklar Cebrail Çiçek ve Osman Torunoğlu'nun, "tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması"nı göz önüne alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.