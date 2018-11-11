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FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, karargahta vatani görevlerini yapan 225 er ve erbaşı rehin aldıkları anların görüntüsü ortaya çıktı.

AA | 11.11.2018 - 12:29..
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FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

FETÖ'nün cuntacı askerlerinin darbe girişimine karşı çıkan er ve erbaş askerleri gözaltına alarak rehin tuttuğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu duruma ait görüntüler mahkemeye sunuldu.

FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış ViDEO

225 ASKER REHİN ALINDI

AA'nın ulaştığı görüntü ve bilirkişi raporuna göre, Ankara'daki başka birliklerden askerlerin de Jandarma Genel Komutanlığına gelmesiyle karargahtaki cuntacıların faaliyeti başladı. Görev dağılımının ardından karargahın cephaneliğini yağmalayan darbeciler, daha sonra nizamiye ve nöbet kulübelerine tam teçhizatlı askerleri yerleştirdi.

Kendilerine karşı çıkacaklarını düşündükleri general, subay ve astsubayları alıkoyan darbeciler, bununla da yetinmeyip saat 22.21'de karargahta vatani görevini yapan 225 er ve erbaşı rehin aldı.

SİLAH ZORUYLA TUTULDULAR

Üniforma giymelerine dahi izin verilmeyen erler, sivil kıyafetleriyle karargahta toplandıktan sonra sanık eski yüzbaşı Erkan Demir tarafından Hulusi Sayın Konferans Salonu'na getirildi. Sanıklar Mehmet Emin Bayrak, Metin Yağcı ve İsmail Kabaca'nın, er ve erbaşların sabaha kadar rehin tutuldukları salonunun girişinde silahlı olarak bulundukları kameralara yansıdı.

Rehin askerler, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından karargaha operasyon düzenleyen polis ve jandarma özel hareket timlerince kurtarıldı.

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