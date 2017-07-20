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FETÖ'cüler Gülen'in suçları okunurken kulaklarını kapattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, FETö elebaşına suçlamalarda bulunduğu sırada bazı sanıklar kulaklarını kapattılar

20.07.2017 - 22:39
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FETÖ'cüler Gülen'in suçları okunurken kulaklarını kapattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında müşteki avukatları esas hakkındaki beyanlarını tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATLARI YER ALDI

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile diğer katılanların avukatları esas hakkındaki beyanlarını sunarak, sanıklara suçlamalarını yöneltti.

Avukatlar, tamamının FETÖ üyesi olduğunu iddia ettikleri sanıkların, iddianamede istenildiği şekilde cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Sanıkların ifadelerinin, tek merkezden yönetildiklerini ortaya koyduğunu belirten avukatlar, örgütsel aidiyet ve motivasyonla hareket edildiğini söyledi.

Müşteki avukatları, sanıkların her aşamasını bilerek suikast girişimine katıldıklarını, silahların suikast için özenle seçildiğini kaydetti.

GÜLEN'İN SUÇLARI OKUNUNCA KULAKLARINI KAPATTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın'ın beyanlarında FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e suçlamalarda bulunduğu sırada bazı sanıkların elleriyle kulaklarını kapattığı görüldü.

Avukatların beyanlarının sona ermesinin ardından Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, davanın savcısı Ali Cenk Düzgün'e söz verdi.

Düzgün, önceki duruşmada yazılı olarak sunduğu mütalaayı aynen tekrar ettiğini, firari sanıkları FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyalarının davadan ayrılmasını istedi.

Sanıklardan Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesini isteyen Düzgün, diğer sanıkların mütalaasında belirttiği şekilde cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını kamu adına talep etti.

Duruşmanın sona ermesinin ardından tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.

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