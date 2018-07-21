FETÖ'cüleri tahliye ettirmeye çalışan çete çökertildi

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldığı tespit edilen E.E.Ç'nin aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

5 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

E.E.Ç'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

PARA KARŞILIĞI TAHLİYE

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir derneğin başkanı olan E.E.Ç. ve kadın avukat O.Ö.T'nin de adalarında olduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Zanlılar arasında bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu kaydedilmişti.