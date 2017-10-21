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FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

Eski holding yöneticileri, kayyum atanmadan bir hafta önce 792 milyon liralık holdingi, Hollanda'da bir şirkete 52 milyon liraya sattı.

21.10.2017 - 00:15
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FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı.

792 MİLYON LİRALIK HOLDİNGİ, 52 MİLYON LİRAYA SATTILAR

Soruşturmada, 792 milyon lira değerindeki Kaynak Holdingin, kayyum atanmadan bir hafta önce Hollanda'da kurulan "INL Partners BV" şirketine 52 milyon liraya satıldığı tespit edildi.

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

KAYYUMDAN BİR HAFTA ÖNCE KAR PAYI DAĞITTILAR

Kurulduğu tarihten itibaren hiç kar payı vermeyen Kaynak Holding'in, kayyum atamasından kısa süre önce hissedarlarına 29 milyon 500 bin lira kar payı dağıttığı belirlendi. Bu payların da ABD, Almanya, Hollanda ve İngiltere'de kurulan havuz banka hesaplarında geri toplanarak örgüte aktarıldığı ortaya çıktı.

YÜZDE 95'LİK PAY, ABD VE AB ÜLKELERİNE

Ayrıca, FETÖ'nün tüm organizasyonlarından toplanan paraların az miktarının, Asya ve Afrika ülkelerindeki yapılanmalarına aktarıldığı, geri kalan yaklaşık yüzde 95'lik payın ise ABD ve AB ülkelerine gönderildiği tespit edildi.

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'NÜN EN BÜYÜK KURULUŞU

Özellikle eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim olmak üzere 16 sektörde 23 şirketi ve aktif 100 markası ile tanınan Kaynak Holding'in 8 binden fazla çalışanı bulunuyordu. Yıllık cirosu ise 1,5 milyar TL.

1979 yılında İzmir'de kurulan holding, ticari hayata yayıncılıkla başladı ve Sızıntı Dergisi'ni yayınladı. İlerleyen yıllarda giderek büyüyen Holding, eğitimden, yayıncılığa, kargoculuktan, bilişime kadar onlarca sektörde faaliyet göstermeye başladı. Holding bünyesinde NT mağazaları, Sürat Kargo, Sürat Bilişim gibi şirketler de vardı.

PENSİLVANYA'NIN EN BÜYÜK KOLONU

FETÖ'nün yapılanmasını besleyen holdingin, Pensilvanya yönetimindeki kirli ağın en büyük kolonu görevini üstlendiği düşünülüyor.

KAYNAK HOLDİNG DAVASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 4'ü başka suçtan tutuklu 110 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bu şüphelilerden 60'ı gözaltına alınmıştı.

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FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

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