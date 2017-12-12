FETÖ'cülerin bir yalanı daha ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Güney Bölge Mahkemesi'nde devam eden ve Reza Zarrab'ın iş birliği yaparak tanık olduğu davada bir FETÖ'cü polis de tanık sıfatıyla ifade verdi.

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Ancak işin komik ve FETÖ'nün bir kez daha yalanını ortaya çıkaran tarafı ise; 17/25 kumpasından sonra tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde 17 ay yatan Hüseyin Korkmaz serbest kaldığında "Hiç görev almadığım, hiçbir bilgimin olmadığı herkes gibi medyadan öğrendiğim bir davadan 17 ay tutuklu kaldım." demişti.

Aynı Korkmaz, ABD'ye kaçtıktan sonra ortaya çıktı. Reza Zarrab'ın iş birliği yaptığı davada tanık olarak ifade verdi ve "o dönem dosya tamamen bana bağlıydı" dedi.

FETÖ'cü polisin yalanı VİDEO