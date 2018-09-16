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FETÖ'cülerin öldürdüğü şahsın oğlu aracında ölü bulundu

Batman'da 1998 yılında FETÖ üyesi polisler tarafından öldürüldüğü iddia edilen Cevzet Soysal'ın oğlu Mücahid Soysal, aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

AA | 16.09.2018 - 06:17..
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Kuyubaşı Mahallesi TOKİ konutları yakınlarındaki minibüste başından ateşli silahla vurulmuş kişiyi fark edenler durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede ağır yaralı kişinin Mücahid Soysal olduğu belirlendi.

112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Soysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soysal'ın cesedi otopsi için Batman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BABASI İÇİN YAZDIĞI ŞİİRİ PAYLAŞMIŞTI

Bugün sosyal medya hesabında babası için yazdığı şiiri paylaşan Soysal'ın, "Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin" yazılı mesajı dikkati çekti.

FETÖ'cülerin öldürdüğü şahsın oğlu aracında ölü bulundu

BABASININ ÖLÜMÜ, SABRİ UZUN'UN KİTABINDA YER ALDI

Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) çalışırken 9 Kasım 1998'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cevzet Soysal'ın, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un "İn" kitabındaki FETÖ'cü polisler tarafından öldürüldüğüne ilişkin iddia üzerine oğlu Mücahid Soysal, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde Beşiri ilçesinin Kıra Dağı mevkisinde kazı yapılmıştı.

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