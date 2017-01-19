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FETÖ'cülerin WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğününün darbe girişiminde işgaline ilişkin hazırlanan iddianamede WhatsApp mesajlaşmaları yer aldı.

19.01.2017 - 17:42
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ASD

İddianamede, 14 Temmuz 2016 tarihinde 66.mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantıda birliklerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesini, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesini ve Atatürk Havalimanını ele geçirmesinin planlandığı vurgulandı.

''BAYRAMPAŞA'DAN BİR TANE BİLE POLİS ÇIKMAYACAK''

İddianamede, FETÖ üyelerince oluşturulan ‘Yurtta Sulh’ isimli WhatsApp grubunda, grubu oluşturan Binbaşı Murat Çelebioğlu’nun 15 Temmuz 2016 tarihi saat 22.28’de ‘Kadir yarbayım Bayrampaşa da hallolunca haber verin Ankara’dan haber bekliyorlar’ ve saat 22.57’de ‘Bayrampaşa’dan bir tane bile polis çıkmayacak’ şeklinde mesajlar gönderdiği ifade edildi.

Darbe girişiminde bulunan FETÖ üyelerinin polisi kendilerine karşı en büyük güç olarak gördükleri, aynı zamanlarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesini de işgal kapsamına almış olmaları nedeni ile Bayrampaşa Çevik Kuvvet’ten polislerin çıkmasını engelleyerek, İstanbul genelinde polislerce kendilerine karşı gösterilecek mukavemetin önüne geçmeye çalıştıkları belirtildi.

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