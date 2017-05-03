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FETÖ'den aranan emniyet müdürü yakalandı

FETÖ/PDY soruşturmasında aranan 3’üncü sınıf eski emniyet müdürü Bahri Durabay, polisin yaptığı kimlik denetiminde yakalanıp tutuklandı.

03.05.2017 - 08:38
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FETÖ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı tespit edilen Bahri Durabay, akşam saatlerinde Ortaklar Mahallesi’nde, polisin yol denetiminde yakalandı.

İFADESİ ALINDI, TUTUKLANDI

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nde 3’üncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle açığa alındığı belirtilen Durabay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Germencik Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) ile ifade verdikten sonra tutuklandı.

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