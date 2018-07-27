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FETÖ'den aranan hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Çorum'da FETÖ üyesi suçlamasıyla hakkında dava açılan Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında bulunduğu grup Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA | 27.07.2018 - 18:32..
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FETÖ'den aranan hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Gece saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarından Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubun, bindiği zodyak bot su alınca, bottakiler durumu Alo 158 Sahil Güvenlik'e bildirdi.

Bildirilen mevkiye giden güvenlik botu, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

FETÖ'DEN ARANAN HAKİM DE VARDI

Yapılan kimlik kontrolü ve sorgunun ardından, aralarında Çorum'da "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski hakim Muhammed İkbal Yardımcı ile bazı illerde yürütülen FETÖ soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin yanında bulunan eşyalara ve yüklü miktarda dövize el konuldu.

Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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